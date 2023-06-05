Рашисти вводять перепустки на окупованому Запоріжжі — ЦНСhttps://racurs.ua/ua/n183806-rashysty-vvodyat-perepustky-na-okupovanomu-zaporijji-cns.htmlРакурс
Окупанти запровадили систему перепусток для пересування між населеними пунктами тимчасово окупованих територій Запорізької області.
Про це сьогодні, 5 червня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Таким чином росіяни сподіваються знайти партизан, які діють на тимчасово окупованих територіях. Однак в них немає жодних шансів перемогти український спротив, — вказано в повідомленні.
Також, за інформацією ЦНС, на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя окупаційна адміністрація складає списки ще не «віджатої» спецтехніки з метою її подальшого викрадення.
На тимчасово окупованих територіях оголошено «перереєстрацію самохідної техніки», — зазначають у ЦНС.
Зазначається, що представники окупаційної адміністрації вже почали навідуватися в підприємства сільськогосподарської та інших галузей і перевіряти, яка саме техніка там є.
Таким чином окупанти планують підготувати списки всієї робочої техніки, щоб було зручно вивозити її на територію рф. Раніше вони готували аналогічні списки незадовго до свого відступу з Херсону, — наголошують у ЦНС.