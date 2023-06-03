Росіяни продовжують розграбовувати підприємства на окупованих територіях

https://racurs.ua/ua/n183741-rashysty-rozgrabovuut-derjavni-agropidpryiemstva-na-hersonschyni-cns.html

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Російські загарбники вивозять до тимчасово окупованого Криму сільськогосподарську техніку з державних підприємств аграрної промисловості на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.

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Про це сьогодні, 3 червня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Для перевезення викраденого майна (трактори, комбайни тощо) використовується військова техніка окупаційних військ, — вказано в повідомленні.

Наприкінці травня у ЦНС також повідомляли, що бойовики приватних формувань рамзана кадирова грабують агропідприємства на тимчасово окупованих територіях Херсонщини.

Кадирівці масово викрадають сільгосптехніку, яка належить місцевим мешканцям. Окупаційна «поліція» відмовляється навіть приймати заяви про це, адже вона сама боїться вступати в конфлікт з кадирівцями, — зазначалося в повідомленні.

Нагадаємо, за інформацією ЦНС, на Херсонщині окупанти погрожують вимкнути електрику українцям, які не отримають російські паспорти.