Центр Новой Каховки сейчас. Фото: Андрей Цаплиенко

https://racurs.ua/n183815-vosem-naselennyh-punktov-uje-zatopilo-na-hersonschine-foto.html

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Підрив росіянами Каховської ГЕС призвів до повного або часткового затоплення восьми населених пунктів Херсонської області.

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Станом на ранок були повністю або частково затоплені Тягинка, Львове, Одрадокам’янка в Бериславському районі, Іванівка, Микільське, Токарівка, Понятівка, Білозерка, мікрорайон Острів міста Херсона у Херсонському районі. Влада розуміє, що будуть підтоплені ще й інші населені пункти, і готова до цього. Про це голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

За його словами, всі старости, голови ОТГ проінформовані, збирають населення у визначених точках збору. У кожній громаді створено окремий штаб, який відповідає за свою територію.

А начальник Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram написав, що на території херсонського мікрорайону Острів продовжується евакуація з трьох пунктів збору. Місцевий гідропарк і нафтогавань вже затоплені. Лежачих і маломобільних мешканців вивозять до лікарень.

Тим часом у мережі шириться відео того, як Каховська ГЕС повністю пішла під воду.

Нагадаємо, голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко заявляв, що критично високий рівень очікується близько 11.00. Влада першочергово евакуйовуватиме жителів населених пунктів Бериславського та Херсонського районів, які розташовані в низинах річок Дніпро та Інгулець.