Підтоплений Херсон після підриву Каховської ГЕС. Фото:

https://racurs.ua/ua/n183812-bobry-v-misti-ta-pidtopleni-vulyci-yak-vyglyadaie-herson-pislya-pidryvu-kahovskoyi-ges.html

Ракурс

Херсон вже починає підтоплювати після того, як російські окупанти підірвали Каховську ГЕС.

.

Лікарні та комунальні служби обласного центру підняті по тривозі. Мікрорайон Корабел знеструмили з метою безпеки. Через декілька годин також буде відключено газопостачання. А керівник міської військової адміністрації Роман Мрочко вже оголосив евакуацію. Про це він повідомив у Telegram.

У Херсонській обласній військовій адміністрації повідомили, що рівень води підіймається, тому, хто перебуває у зоні затоплення, слід піднятись на місцевість, розташовану вище Дніпра і Кошової.

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко в ефірі телемарафону заявив, що вода вже пройшла половину шляху, а критично високий рівень очікується близько 11.00. Зараз частково підтоплена Тягинка, яка розташована на пів дороги до Херсона. Також влада готується до підтоплення мікрорайону Острів.

Крім того, Самойленко зазначив, що першочергово евакуйовуватимуть жителів населених пунктів Бериславського та Херсонського районів, які розташовані в низинах річок Дніпро та Інгулець.

Нагадаємо, в Офісі президента заявляли, що підрив Каховської ГЕС може призвести до знищення населених пунктів та біосфери, а окупований Крим залишиться без води. Крім того, є ризики для ЗАЕС через можливі проблеми з водним охолодженням реакторів.