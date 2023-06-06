Последствия российского подрыва поймем, когда вода пойдет на убыль

https://racurs.ua/n183835-posledstviya-rossiyskogo-podryva-poymem-kogda-voda-poydet-na-ubyl-zelenskiy.html

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Наслідки російського підриву будуть зрозумілі приблизно за тиждень, коли вода піде на спад.

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Про це президент Володимир Зеленський сказав на брифінгу в Києві 6 червня.

Також він заявив, що люди відчують великі проблеми з питною водою. Навіть там, де не затоплено, зокрема в Дніпровському та Запорізькому районах.

Зеленський додав, що наразі працюють і над проблемою з витоком у Дніпро 150 тонн машинного мастила. Він також розповів, що на випадок підриву дамби були розроблені плани у спецслужб.

У Херсонській області на правому березі затоплені 71 будинок та 3 мости, повідомив увечері голова Херсонської ОВА. Із затоплених районів евакуйовано близько 1 тис. 500 людей.

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