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Наслідки російського підриву будуть зрозумілі, коли вода піде на спад - Зеленський
Наслідки російського підриву зрозуміємо, коли вода піде на спад — Зеленськийhttps://racurs.ua/ua/n183835-naslidky-rosiyskogo-pidryvu-zrozumiiemo-koly-voda-pide-na-spad-zelenskyy.htmlРакурс
Наслідки російського підриву будуть зрозумілі приблизно за тиждень, коли вода піде на спад.
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Про це президент Володимир Зеленський сказав на брифінгу в Києві 6 червня.
Також він заявив, що люди відчують великі проблеми з питною водою. Навіть там, де не затоплено, зокрема в Дніпровському та Запорізькому районах.
Зеленський додав, що наразі працюють і над проблемою з витоком у Дніпро 150 тонн машинного мастила. Він також розповів, що на випадок підриву дамби були розроблені плани у спецслужб.
У Херсонській області на правому березі затоплені 71 будинок та 3 мости, повідомив увечері голова Херсонської ОВА. Із затоплених районів евакуйовано близько 1 тис. 500 людей.
Історія питання
- Що сталося на ГЕС? За словами місцевих жителів, був лише один вибух, а далі Каховська ГЕС «посипалася як картковий дім». В Укргідроенерго повідомили, що греблю і машинну залу ГЕС підірвали зсередини, тож відновити станцію буде неможливо. Співрозмовник УП в РНБО розповів, що росіяни підірвали стару закладку вибухівки, про яку Зеленський попереджав ще восени минулого року.
- Наскільки критичним є перепад води? На пізніх відео можна побачити, що немає великого перепаду води. Це зумовлено рельєфом, бо це не гірська дамба, а на рівнинній території. Однак, на лівобережжі розливи можуть сягати вглиб території до декількох десятків кілометрів. Це означатиме підтоплення всіх населених пунктів, що розташовані у 2−2,5 км від берега Дніпра.
- Яких наслідків очікувати? На РНБО доповіли, що орієнтовно за добу велика вода затопить Херсон, але уже за 4−6 днів рівень спаде до нормальних показників. За підсумками засідання Зеленський повідомив, що у зоні підтоплення близько 80 населених пунктів.
- А що з ЗАЕС? Річ у тім, що її охолоджувальна система синхронізована з водою Каховського водосховища. Однак енергетики запевнили, що поки що критичної загрози для ЗАЕС немає, система охолодження працює автономно.
- Що планують робити з питною водою? Як повідомив Шмигаль, уряд уже виділив 120 млн грн Держагентству водних ресурсів для водопостачання Миколаєва. Воду планують подавати руслом р. Інгулець.
- Чи вплине це на контрнаступ? Для звільнення півдня ЗСУ доведеться переходити на інший бік Дніпра, втім де саме це буде — з боку Херсона (по воді) чи Запоріжжя (з суші) наразі невідомо. Якщо Україна наступатиме від Херсона, то розлив річки фізично збільшує дистанцію між українськими та російськими військами, а також ускладнює використання важкої техніки.
- Що станеться з водопостачанням до Криму? Північно-Кримський канал, який став наповнюватися після російського вторгнення на Херсонщину, може знову залишитися без води вже найближчими днями. Проте для окупаційної влади зараз це не становить проблеми, тому що на півострові за останні місяці було багато атмосферних опадів, і місцеві водосховища зараз наповнені.
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