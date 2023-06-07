Ракурсhttps://racurs.ua/
Интенсивность подтопления Херсона уменьшается, но вода еще будет прибывать (ФОТО)
Интенсивность подтопления Херсона уменьшается, но вода еще будет прибывать (ФОТО)https://racurs.ua/n183844-intensivnost-podtopleniya-hersona-umenshaetsya-no-voda-esche-budet-pribyvat-foto.htmlРакурс
Станом на ранок інтенсивність підтоплення Херсонщини зменшується, втім через значні руйнування дамби Каховської ГЕС вода ще прибуватиме. У наступні 20 годин очікують підвищення рівня води до метра.
.
У Херсоні в районі Річпорту ситуація така: вода прибуває, людей вивозять, однак є такі, що відмовились від евакуації.
Почало підтоплювати Білозерську громаду, до якої вчора вода ще не добралась. Всього на правому березі Дніпра, який контролюється Україною, затоплено 1 тис. 852 будинки на правому березі. Станом на 6.00 7 червня евакуйовано 1 тис. 457 людей.
Висока вода зруйнувала міст на річці Інгулець у Єлизаветівці Миколаївськоїобласті. Також повністю затоплений міст в селі Галаганівка, повідомили в Снігурівській МВА.
Зараз відкрите сполучення між Снігурівкою та селами Василівка, Євгенівка, Павлівка та Тамарине, повідомив керівник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.
Також у громаді відбулася евакуація мешканців трьох будинків, 43 городи підтоплені, вода прибуває до подвір’їв. Оперативний штаб продовжує працювати цілодобово.
Особливо важка ситуація в окупованих московитами Олешках.
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...