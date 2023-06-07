Интенсивность подтопления Херсона уменьшается, но вода еще будет прибывать (ФОТО)

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Станом на ранок інтенсивність підтоплення Херсонщини зменшується, втім через значні руйнування дамби Каховської ГЕС вода ще прибуватиме. У наступні 20 годин очікують підвищення рівня води до метра.

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У Херсоні в районі Річпорту ситуація така: вода прибуває, людей вивозять, однак є такі, що відмовились від евакуації.

Почало підтоплювати Білозерську громаду, до якої вчора вода ще не добралась. Всього на правому березі Дніпра, який контролюється Україною, затоплено 1 тис. 852 будинки на правому березі. Станом на 6.00 7 червня евакуйовано 1 тис. 457 людей.

Висока вода зруйнувала міст на річці Інгулець у Єлизаветівці Миколаївськоїобласті. Також повністю затоплений міст в селі Галаганівка, повідомили в Снігурівській МВА.

Зараз відкрите сполучення між Снігурівкою та селами Василівка, Євгенівка, Павлівка та Тамарине, повідомив керівник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.

Також у громаді відбулася евакуація мешканців трьох будинків, 43 городи підтоплені, вода прибуває до подвір’їв. Оперативний штаб продовжує працювати цілодобово.

Особливо важка ситуація в окупованих московитами Олешках.