Сборная Украины по футболу получила нового тренера

Сергій Ребров — новий головний тренер збірної України з футболу.

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Ребров став 14-м головним тренером в історії збірної України. Останні два роки він працював в чемпіонаті ОАЕ.

Попередньо, Ребров працюватиме зі збірною України впродовж двох відбіркових циклів — на Євро-2024 та чемпіонату світу-2026.

На презентації в УАФ Ребров повідомив, що в його штаб додатково будуть запрошені українські тренери.

Він підтвердив інформацію стосовно Руслана Худжамова як тренера воротарів.

Дотепер Ребров був головним тренером «Аль-Айна». Його контракт з клубом з ОАЕ тривав до літа 2023 року.

Також він у 2014−2017 роках тренував «Динамо», очолював «Аль-Аглі» із Саудівської Аравії та угорський «Ференцварош».

Збірна України розпочала відбір ЧЄ-2024 під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня та програла у стартовому матчі Англії (0:2). У наступних матчах вона зустрінеться з Північною Македонією 16 червня у гостях, а проти Мальти зіграє 19 червня у Польщі. Також суперником наших футболістів по кваліфікації є Італія.

8 березня Сергій Ребров наголосив, що він буде відкритий до діалогу з УАФ лише після того, як закінчить роботу в «Аль-Айні».

26 березня у стартовому матчі кваліфікації чемпіонату Європи збірна України поступилася у Лондоні Англії — 0:2.