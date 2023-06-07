Ракурсhttps://racurs.ua/
Збірна України з футболу отримала нового тренера
Збірна України з футболу отримала нового головного тренераhttps://racurs.ua/ua/n183854-zbirna-ukrayiny-z-futbolu-otrymala-novogo-trenera.htmlРакурс
Сергій Ребров — новий головний тренер збірної України з футболу.
.
Ребров став 14-м головним тренером в історії збірної України. Останні два роки він працював в чемпіонаті ОАЕ.
Попередньо, Ребров працюватиме зі збірною України впродовж двох відбіркових циклів — на Євро-2024 та чемпіонату світу-2026.
На презентації в УАФ Ребров повідомив, що в його штаб додатково будуть запрошені українські тренери.
Він підтвердив інформацію стосовно Руслана Худжамова як тренера воротарів.
Дотепер Ребров був головним тренером «Аль-Айна». Його контракт з клубом з ОАЕ тривав до літа 2023 року.
Також він у 2014−2017 роках тренував «Динамо», очолював «Аль-Аглі» із Саудівської Аравії та угорський «Ференцварош».
Збірна України розпочала відбір ЧЄ-2024 під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня та програла у стартовому матчі Англії (0:2). У наступних матчах вона зустрінеться з Північною Македонією 16 червня у гостях, а проти Мальти зіграє 19 червня у Польщі. Також суперником наших футболістів по кваліфікації є Італія.
8 березня Сергій Ребров наголосив, що він буде відкритий до діалогу з УАФ лише після того, як закінчить роботу в «Аль-Айні».
26 березня у стартовому матчі кваліфікації чемпіонату Європи збірна України поступилася у Лондоні Англії — 0:2.
Ключові зміни, що стосуються угод купівлі-продажу нерухомого майна
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...