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Последствия подрыва дамбы Каховской ГЭС, фото: Сергей Шайхет
Подрыв Каховской ГЭС — на Николаевщине из-за затопления погиб местный жительhttps://racurs.ua/n183883-podryv-kahovskoy-ges-na-nikolaevschine-iz-za-zatopleniya-pogib-mestnyy-jitel.htmlРакурс
На Миколаївщині через підрив окупантами Каховської ГЕС підтопленні території Снігурівської, Широківської та Горохівської громад.
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Наразі відомо про одну жертву — 53-річного чоловіка з села Василівка, який вчора, 7 червня, відмовився від евакуації. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.
Місцеві поліцейські працюють у посиленому режимі та на плавзасобах патрулюють території для виявлення людей, які потребують допомоги, — зазначив Шайхет.
Звертаюсь до місцевих мешканців, якщо ви потребуєте будь-якої допомоги, одразу телефонуйте 102. Та в жодному разі не нехтуйте можливістю евакуюватися на безпечні території, — додав він.
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