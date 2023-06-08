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Наслідки підриву дамби Каховської ГЕС, фото: Сергій Шайхет
Підрив Каховської ГЕС — на Миколаївщині через затоплення загинув місцевий жительhttps://racurs.ua/ua/n183883-pidryv-kahovskoyi-ges-na-mykolayivschyni-cherez-zatoplennya-zagynuv-miscevyy-jytel.htmlРакурс
На Миколаївщині через підрив окупантами Каховської ГЕС підтопленні території Снігурівської, Широківської та Горохівської громад.
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Наразі відомо про одну жертву — 53-річного чоловіка з села Василівка, який вчора, 7 червня, відмовився від евакуації. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.
Місцеві поліцейські працюють у посиленому режимі та на плавзасобах патрулюють території для виявлення людей, які потребують допомоги, — зазначив Шайхет.
Звертаюсь до місцевих мешканців, якщо ви потребуєте будь-якої допомоги, одразу телефонуйте 102. Та в жодному разі не нехтуйте можливістю евакуюватися на безпечні території, — додав він.
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