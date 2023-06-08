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Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Совместное «минометное шоу» устроили ГПСУ и ВСУ на Бахмутском направлении (ВИДЕО)

8 июн 2023, 14:47
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На Бахмутському напрямку ДПСУ та ЗСУ мінометним вогнем знищили виявлену групу окупантів, котра «гуляла» українською територією.


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Відповідне відео сьогодні, 8 червня, опубліковане на Фейсбук-сторінці ДПСУ.

Спільне мінометне «шоу» ДПСУ та ЗСУ: ніхто не скаржився, — вказано в описі відео. —  Міномети калібру 82 мм і автоматичні 40 мм гранатомети «розрахували» окупантів не на перших-других, а на 2 мертвих й 2 ледь живих.

Коли саме сталася ця подія, не уточнюється.

Источник: Ракурс


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