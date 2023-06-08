Обстрел Херсона, фото: «Ґрати»

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Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 8 червня, обстріляли район Корабельної площі Херсону під час евакуації жителів затоплених районів.

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Про це повідомляє видання «Ґрати», журналісти якого потрапили під цей обтріл.

За інформацією видання, в результаті евакуація було призупинена.

Співробітники ДСНС, мешканці та журналісти на місці намагаються сховатися від обстрілів. Журналісти «Ґрат» чули крики про кількох поранених, але перевірити інформацію наразі не можуть, — вказано в повідомленні.

Також про обстріл обласного центра у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокурдін.

Росіяни обстрілюють ХЕРСОН. Гатять по прибережних територіях та центральній частині міста, — зазначив він.

Фотограф Костянтин Ліберов на своїй сторінці в Instagram, розповів, яка сьогодні у ситуація у Херсоні.

За його словами, повністю затоплено декілька районів міста, у приватних секторах люди сидять просто на дахах, і чекають на порятунок. Також у місті з’явився поганий запах — вода сама по собі повна нечистот, а також може бути наслідком загибелі тварин, які не змогли врятуватися.

Херсон на порозі санітарної катастрофи, це зрозуміло вже зараз. А вода ще й не думає відступати, — наголосив Ліберов.

Джерело: «Ґрати», Олександр Прокурдін, Костянтин Ліберов