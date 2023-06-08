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Продолжаются бои за Великую Новоселку. Фото:

ВСУ ведут бои за Великую Новоселку на Новопаловском направлении

8 июн 2023, 18:18
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На Південному напрямку тривають активні бої з російськими окупантами.


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Зокрема, на Новопалівському напрямку в Донецькій області йдуть бої за Велику Новосілку. На Запорізькому напрямку в районі Оріхова росіяни змушені перебувати в активній обороні. Про це заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила в Telegram.

Також активні бойові дії фіксуються на Бахмутському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи Сил оборони не лише відбили всі ворожі штурми, але й завдали противнику значних втрат в районі Мар’їнки.

На Авдіївському та Лиманському напрямках ворог намагається перейти у наступ, але безуспішно. А на Куп’янському, Шахтарському напрямках ворог застосовує артилерію, обстрілює позиції українських військових.

Нагадаємо, за останню добу бійці 3-ї окремої штурмової бригади звільнили від окупантів понад 2 кв. км на Бахмутському напрямку. Українські захисники завдали значних втрат підрозділам 57-ї бригади армії рф та загонам «шторм Z».

Источник: Ракурс


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