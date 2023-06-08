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Тривають бої за Велику Новосілку. Фото:
ЗСУ ведуть бої за Велику Новосілку на Новопалівському напрямкуhttps://racurs.ua/ua/n183893-zsu-vedut-boyi-za-velyku-novosilku-na-novopalivskomu-napryamku.htmlРакурс
На Південному напрямку тривають активні бої з російськими окупантами.
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Зокрема, на Новопалівському напрямку в Донецькій області йдуть бої за Велику Новосілку. На Запорізькому напрямку в районі Оріхова росіяни змушені перебувати в активній обороні. Про це заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила в Telegram.
Також активні бойові дії фіксуються на Бахмутському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи Сил оборони не лише відбили всі ворожі штурми, але й завдали противнику значних втрат в районі Мар’їнки.
На Авдіївському та Лиманському напрямках ворог намагається перейти у наступ, але безуспішно. А на Куп’янському, Шахтарському напрямках ворог застосовує артилерію, обстрілює позиції українських військових.
Нагадаємо, за останню добу бійці 3-ї окремої штурмової бригади звільнили від окупантів понад 2 кв. км на Бахмутському напрямку. Українські захисники завдали значних втрат підрозділам 57-ї бригади армії рф та загонам «шторм Z».
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