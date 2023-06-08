ЗСУ звільнили від окупантів понад 2 кв. км під Бахмутом. Фото:

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Українські військові продовжують просуватися на Бахмутському напрямку.

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Зокрема, за останню добу бійці 3-ї окремої штурмової бригади звільнили від окупантів понад 2 кв. км — 1.8 км вздовж фронтової лінії, та 1.2 км у глибину фронту. Про це 8 червня повідомляється у Telegram-каналі підрозділу.

Також зазначається, що наступальні дії 2-го штурмового батальйону призвели до того, що значних втрат зазнали підрозділи 57-ї бригади рф та загони тюремників «шторм z». Були ліквідовані близько 30 окупантів, а 40 стали «трьохсотими». Також знищено склади з ворожим боєкомплектом та техніка — ББМ, танки та артилерія.

Крім того, повідомляється, що росіян майже повністю відкинули за канал, де ще нещодавно були розташовані їхні позиції.

Нагадаємо, 7 червня заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що на Бахмутському напрямку Сили оборони перейшли від оборони в наступ, за добу на різних ділянках захисники просунулись на відстань від 200 до 1 тис. 100 м. ЗСУ продовжують рух вперед на флангах, а ворог втрачає позиції під Бахмутом.