Рашисты убили спасателя, тушившего пожар на Харьковщине

Россияне убили спасателя в Харьковской области, фото: «Южное.City»

https://racurs.ua/n183965-rashisty-ubili-spasatelya-tushivshego-pojar-na-harkovschine.html

Ракурс

На Харківщині під час гасіння пожежі повторний обстріл обірвав життя вогнеборця.

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Про це сьогодні, 10 червня, повідомляє прес-служба ДСНС Харківщини.

Пожежному-рятувальнику 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Харківській області Михайлу Піскуну було 29 років, — вказано в повідомленні. - Повторний обстріл обірвав життя молодої сміливої людини. Його колега — пожежний-рятувальник Іван Москалюк зазнав чисельних поранень і був госпіталізований до лікарні.

Нагадаємо, наприкінці травня на Сумщині під повторний російський обстріл потрапили рятувальники, які ліквідовували спричинені діями рашистів пожежі.