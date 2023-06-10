Рашисти вбили рятувальника, які гасив пожежу на Харківщині

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Росіяни вбили рятувальника на Харківщині, фото: «Южне.City»
Рашисти вбили рятувальника, які гасив пожежу на Харківщиніhttps://racurs.ua/ua/n183965-rashysty-vbyly-ryatuvalnyka-yaki-gasyv-pojeju-na-harkivschyni.htmlРакурс
На Харківщині під час гасіння пожежі повторний обстріл обірвав життя вогнеборця.
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Про це сьогодні, 10 червня, повідомляє прес-служба ДСНС Харківщини.
Пожежному-рятувальнику 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Харківській області Михайлу Піскуну було 29 років, — вказано в повідомленні. - Повторний обстріл обірвав життя молодої сміливої людини. Його колега — пожежний-рятувальник Іван Москалюк зазнав чисельних поранень і був госпіталізований до лікарні.
Нагадаємо, наприкінці травня на Сумщині під повторний російський обстріл потрапили рятувальники, які ліквідовували спричинені діями рашистів пожежі.