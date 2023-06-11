Уровень воды в Каховском водохранилище до сих пор снижается. Фото: Укринформ

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Рівень води в Каховському водосховищі продовжує знижуватись.

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За добу рівень води знизився більш ніж на метр, а від моменту підриву — на понад 7 м. У районі Херсона рівень води в Дніпрі знизився на 0,54 м й становить 4,18 м. У районі Нікополя він становить 9,35 м. Про це повідомили в «Укргідроенерго».

Зазначається, що у середньому на годину відбуває 4−5 см води у водосховищі. Це пов’язано зі зменшенням тиску водосховища. Ситуація потребує подальшого контролю, бо вона важко прогнозована.

Зараз фахівці працюють над варіантами балансування енергосистеми та над тим, щоб у людей була вода. Тим часом на ділянках Дніпра, які живлять водою Північно-Кримський канал, після підриву Каховської ГЕС з’явилися сліди обміління.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що підтопленими залишаються 32 деокупованих населених пункти. У воді перебувають 3 тис. 784 оселі. Станом на ранок 11 червня рівень води становить 4 м 19 см. За ніч рівень води знизився на 26 см.

На правобережжі влада евакуювала 2 тис. 716 осіб, але ситуація на Лівобережжі позитивної динаміки не має. Швидкість спаду води зменшилась, а евакуація цивільних провалена.

Нагадаємо, українські військові повідомили, що течія змила склади зброї російської окупаційної армії на лівому березі Херсонської області. Вода несе в море та до берегів російські боєприпаси та міни.