В Крыму повредили железную дорогу, местные пишут о подрыве

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В Крыму повредили железную дорогу, местные пишут о подрывеhttps://racurs.ua/n183987-v-krymu-povredili-jeleznuu-dorogu-mestnye-pishut-o-podryve.htmlРакурс
У Криму невідомі підірвали залізничну колію перед товарним поїздом.
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Вибух у Кіровському районі стався 11 червня близько 16.00.
За даними каналу «База», машиніст локомотива, побачивши підрив полотна, встиг застосувати екстрене гальмування. Від вибухової хвилі в кабіні посипалися шибки. Постраждалих немає.
Окупаційний «глава Криму» Сергій Аксьонов не уточнив причини аварії, але зазначив, що її усунення займе 3−4 години та що постраждалих немає. Рух поїздів наразі зупинено.
Це друга залізнична аварія на підконтрольних рф територіях за неповну добу. Напередодні ввечері на перегоні Хлевище-Бірюч у Білгородській області рф відбулося сходження з колії локомотива та 15 порожніх вагонів вантажного поїзда.
У середині травня в Сімферопольському районі Криму через ймовірний підрив зійшли з рейок п’ять вагонів
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