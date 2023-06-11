У Криму пошкодили залізницю, місцеві пишуть про підрив

https://racurs.ua/ua/n183987-u-krymu-poshkodyly-zaliznycu-miscevi-pyshut-pro-pidryv.html

Ракурс

У Криму невідомі підірвали залізничну колію перед товарним поїздом.

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Вибух у Кіровському районі стався 11 червня близько 16.00.

За даними каналу «База», машиніст локомотива, побачивши підрив полотна, встиг застосувати екстрене гальмування. Від вибухової хвилі в кабіні посипалися шибки. Постраждалих немає.

Окупаційний «глава Криму» Сергій Аксьонов не уточнив причини аварії, але зазначив, що її усунення займе 3−4 години та що постраждалих немає. Рух поїздів наразі зупинено.

Це друга залізнична аварія на підконтрольних рф територіях за неповну добу. Напередодні ввечері на перегоні Хлевище-Бірюч у Білгородській області рф відбулося сходження з колії локомотива та 15 порожніх вагонів вантажного поїзда.

У середині травня в Сімферопольському районі Криму через ймовірний підрив зійшли з рейок п’ять вагонів