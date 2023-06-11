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Нацполиция опубликовала фото людей из эвакуационной лодки, которую расстреляли рашисты в Херсоне
Нацполиция опубликовала фото людей из эвакуационной лодки, которую расстреляли рашисты в Херсонеhttps://racurs.ua/n183993-nacpoliciya-opublikovala-foto-ludey-iz-evakuacionnoy-lodki-kotoruu-rasstrelyali-rashisty-v-hersone.htmlРакурс
У Нацполіції повідомили, що з тимчасово окупованого лівобережжя вдалось евакуювати 21 людину. Це були переважно люди похилого віку та маломобільні.
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Човни обстріляли, троє людей загинули.
Національна поліція України повідомляє також про вісьмох поранених цивільних та двох поранених поліцейських.
Це був великий ризик, але ми не могли залишити людей напризволяще. В результаті — підступний обстріл у спину. Троє загиблих цивільних. Вісім мирних людей травмовані. Поранення також отримали двоє поліцейських, — повідомив міністр внутрішніх справ, керівник Штабу з ліквідації наслідків підриву росіянами дамби Каховської ГЕС Ігор Клименко.
74-річний чоловік, коли ворог відкрив вогонь, власним тілом прикрив жінку. Росіяни розстріляли його в спину. Від отриманих ран він загинув, лікарі не встигли йому допомогти, — написав голова Херсонської обладміністрації Олександр Прокудін.
Першим про те, що сталося, повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак. Він написав, що після обстрілу всі люди дісталися Херсона і були госпіталізовані, лікарі боролися за їхнє життя.
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