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Нацполиция опубликовала фото людей из эвакуационной лодки, которую расстреляли рашисты в Херсоне

Нацполиция опубликовала фото людей из эвакуационной лодки, которую расстреляли рашисты в Херсоне

11 июн 2023, 19:42
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У Нацполіції повідомили, що з тимчасово окупованого лівобережжя вдалось евакуювати 21 людину. Це були переважно люди похилого віку та маломобільні.


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Човни обстріляли, троє людей загинули.

Національна поліція України повідомляє також про вісьмох поранених цивільних та двох поранених поліцейських.

Це був великий ризик, але ми не могли залишити людей напризволяще. В результаті — підступний обстріл у спину. Троє загиблих цивільних. Вісім мирних людей травмовані. Поранення також отримали двоє поліцейських, — повідомив міністр внутрішніх справ, керівник Штабу з ліквідації наслідків підриву росіянами дамби Каховської ГЕС Ігор Клименко.

74-річний чоловік, коли ворог відкрив вогонь, власним тілом прикрив жінку. Росіяни розстріляли його в спину. Від отриманих ран він загинув, лікарі не встигли йому допомогти, — написав голова Херсонської обладміністрації Олександр Прокудін.

Першим про те, що сталося, повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак. Він написав, що після обстрілу всі люди дісталися Херсона і були госпіталізовані, лікарі боролися за їхнє життя.

Источник: Ракурс


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