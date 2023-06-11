Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Нацполіція опублікувала фото людей із евакуаційного човна, який розстріляли рашисти

Нацполіція опублікувала фото людей із евакуаційного човна, який розстріляли рашисти у Херсоні

11 чер 2023, 19:42
999

У Нацполіції повідомили, що з тимчасово окупованого лівобережжя вдалось евакуювати 21 людину. Це були переважно люди похилого віку та маломобільні.


.

Човни обстріляли, троє людей загинули.

Національна поліція України повідомляє також про вісьмох поранених цивільних та двох поранених поліцейських.

Це був великий ризик, але ми не могли залишити людей напризволяще. В результаті — підступний обстріл у спину. Троє загиблих цивільних. Вісім мирних людей травмовані. Поранення також отримали двоє поліцейських, — повідомив міністр внутрішніх справ, керівник Штабу з ліквідації наслідків підриву росіянами дамби Каховської ГЕС Ігор Клименко.

74-річний чоловік, коли ворог відкрив вогонь, власним тілом прикрив жінку. Росіяни розстріляли його в спину. Від отриманих ран він загинув, лікарі не встигли йому допомогти, — написав голова Херсонської обладміністрації Олександр Прокудін.

Першим про те, що сталося, повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак. Він написав, що після обстрілу всі люди дісталися Херсона і були госпіталізовані, лікарі боролися за їхнє життя.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів