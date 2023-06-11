Ракурсhttps://racurs.ua/
Нацполіція опублікувала фото людей із евакуаційного човна, який розстріляли рашисти
Нацполіція опублікувала фото людей із евакуаційного човна, який розстріляли рашисти у Херсоніhttps://racurs.ua/ua/n183993-nacpoliciya-opublikuvala-foto-ludey-iz-evakuaciynogo-chovna-yakyy-rozstrilyaly-rashysty-u-hersoni.htmlРакурс
У Нацполіції повідомили, що з тимчасово окупованого лівобережжя вдалось евакуювати 21 людину. Це були переважно люди похилого віку та маломобільні.
.
Човни обстріляли, троє людей загинули.
Національна поліція України повідомляє також про вісьмох поранених цивільних та двох поранених поліцейських.
Це був великий ризик, але ми не могли залишити людей напризволяще. В результаті — підступний обстріл у спину. Троє загиблих цивільних. Вісім мирних людей травмовані. Поранення також отримали двоє поліцейських, — повідомив міністр внутрішніх справ, керівник Штабу з ліквідації наслідків підриву росіянами дамби Каховської ГЕС Ігор Клименко.
74-річний чоловік, коли ворог відкрив вогонь, власним тілом прикрив жінку. Росіяни розстріляли його в спину. Від отриманих ран він загинув, лікарі не встигли йому допомогти, — написав голова Херсонської обладміністрації Олександр Прокудін.
Першим про те, що сталося, повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак. Він написав, що після обстрілу всі люди дісталися Херсона і були госпіталізовані, лікарі боролися за їхнє життя.