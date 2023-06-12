Последствия смертельного ДТП на Киевщине, фото: ГБР

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Ракурс

На Київщині вчора, 11 червня, поблизу блок-посту на виїзді з Києва у напрямку Броварів сталася ДТП, у якій загинув військовослужбовець Добровольчого формування територіальної громади.

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За кермом автомобіля, який збив військового, була працівниця правоохоронного органу. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

За попередніми даними, вона була твереза та рухалась із дозволеною швидкістю 110 км/год. Військовослужбовець ДФТГ перебігав проїзну частину у невстановленому для цього місці, — зазначають у ДБР.

Відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом).