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Последствия смертельного ДТП на Киевщине, фото: ГБР

Сотрудница правоохранительного органа сбила насмерть военного на Киевщине — ГБР (ФОТО)

12 июн 2023, 17:36
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На Київщині вчора, 11 червня, поблизу блок-посту на виїзді з Києва у напрямку Броварів сталася ДТП, у якій загинув військовослужбовець Добровольчого формування територіальної громади.


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За кермом автомобіля, який збив військового, була працівниця правоохоронного органу. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

За попередніми даними, вона була твереза та рухалась із дозволеною швидкістю 110 км/год. Військовослужбовець ДФТГ перебігав проїзну частину у невстановленому для цього місці, — зазначають у ДБР.

Відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом).

Наслідки смертельного ДТП на Київщині, фото: ДБР

Источник: Ракурс


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