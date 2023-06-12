Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия смертельного ДТП на Киевщине, фото: ГБР
Сотрудница правоохранительного органа сбила насмерть военного на Киевщине — ГБР (ФОТО)https://racurs.ua/n184020-sotrudnica-pravoohranitelnogo-organa-sbila-nasmert-voennogo-na-kievschine-gbr-foto.htmlРакурс
На Київщині вчора, 11 червня, поблизу блок-посту на виїзді з Києва у напрямку Броварів сталася ДТП, у якій загинув військовослужбовець Добровольчого формування територіальної громади.
.
За кермом автомобіля, який збив військового, була працівниця правоохоронного органу. Про це повідомляє прес-служба ДБР.
За попередніми даними, вона була твереза та рухалась із дозволеною швидкістю 110 км/год. Військовослужбовець ДФТГ перебігав проїзну частину у невстановленому для цього місці, — зазначають у ДБР.
Відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом).
Поділ майна подружжя
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Нотариат в военное время: дарение, купля-продажа и наследование в условиях военного положения
Загрузка...