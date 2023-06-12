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Наслідки смертельного ДТП на Київщині, фото: ДБР
Працівниця правоохоронного органу збила на смерть військового на Київщині — ДБР (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n184020-pracivnycya-pravoohoronnogo-organu-zbyla-na-smert-viyskovogo-na-kyyivschyni-dbr-foto.htmlРакурс
На Київщині вчора, 11 червня, поблизу блок-посту на виїзді з Києва у напрямку Броварів сталася ДТП, у якій загинув військовослужбовець Добровольчого формування територіальної громади.
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За кермом автомобіля, який збив військового, була працівниця правоохоронного органу. Про це повідомляє прес-служба ДБР.
За попередніми даними, вона була твереза та рухалась із дозволеною швидкістю 110 км/год. Військовослужбовець ДФТГ перебігав проїзну частину у невстановленому для цього місці, — зазначають у ДБР.
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