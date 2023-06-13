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Среди целей россиян в Кривом Роге ни одного военного объекта — Вилкул
Среди целей россиян в Кривом Роге ни одного военного объекта — Вилкул (ВИДЕО)https://racurs.ua/n184033-sredi-celey-rossiyan-v-krivom-roge-ni-odnogo-voennogo-obekta-vilkul-video.htmlРакурс
У Кривому Розі росіяни вдарили суто по цивільних об'єктах: зокрема, багатоповерхівці і продуктовому складу. По п’яти місцях ураження прилетіло шість ракет. Жодна не влучила у військові об'єкти, постраждали виключно цивільні.
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За словами очільника МВА Вілкула, багато людей залишилось без житла. Пожежу після атаки російських терористів і досі гасять. Людей шукають під завалами.
Внаслідок атаки російських виродків є троє загиблих, та 25 поранених, з яких 13 людей у тяжкому стані в лікарні.
Навпроти зруйнованого будинку в школі розгорнуть штаб допомоги постраждалим: там люди зможуть поїсти, записатися на розселення та зареєструватися на матеріальну допомогу, задекларувати пошкоджене майно.
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