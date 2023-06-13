Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
По Кривому Рогу запустили шість ракет, влучили – п’ять. Серед цілей – жодного військового об’єкта

Серед цілей росіян у Кривому Розі жодного військового об'єкта — Вілкул (ВІДЕО)

13 чер 2023, 09:08
999

У Кривому Розі росіяни вдарили суто по цивільних об'єктах: зокрема, багатоповерхівці і продуктовому складу. По п’яти місцях ураження прилетіло шість ракет. Жодна не влучила у військові об'єкти, постраждали виключно цивільні.


.

За словами очільника МВА Вілкула, багато людей залишилось без житла. Пожежу після атаки російських терористів і досі гасять. Людей шукають під завалами.

Внаслідок атаки російських виродків є троє загиблих, та 25 поранених, з яких 13 людей у тяжкому стані в лікарні.

Навпроти зруйнованого будинку в школі розгорнуть штаб допомоги постраждалим: там люди зможуть поїсти, записатися на розселення та зареєструватися на матеріальну допомогу, задекларувати пошкоджене майно.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів