Последствия ракетного удара по жилому дому в Кривом Роге, фото: Сергей Крук

https://racurs.ua/n184066-raketnyy-udar-po-krivomu-rogu-kolichestvo-jertv-vozroslo.html

Ракурс

У Кривому Розі зросла кількість жертв російського терористичного ракетного удару, завданого по місту в ніч на 13 червня.

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Про це сьогодні, 14 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Сьогодні у нашому місті День жалоби за загиблими внаслідок вчорашнього терористичного ракетного удару. На жаль, жертв уже 12 — вночі від отриманих опіків, несумісних із життям, помер 67-річний чоловік. Вічна пам’ять загиблим, — повідомив Вілкул.

Він зазначив, що ліквідація наслідків ракетного удару триває, працюють усі служби, 40 бригад комунальників.