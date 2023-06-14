Ракетный удар по Кривому Рогу — количество жертв возрослоhttps://racurs.ua/n184066-raketnyy-udar-po-krivomu-rogu-kolichestvo-jertv-vozroslo.htmlРакурс
У Кривому Розі зросла кількість жертв російського терористичного ракетного удару, завданого по місту в ніч на 13 червня.
Про це сьогодні, 14 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Сьогодні у нашому місті День жалоби за загиблими внаслідок вчорашнього терористичного ракетного удару. На жаль, жертв уже 12 — вночі від отриманих опіків, несумісних із життям, помер 67-річний чоловік. Вічна пам’ять загиблим, — повідомив Вілкул.
Він зазначив, що ліквідація наслідків ракетного удару триває, працюють усі служби, 40 бригад комунальників.
Вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи міста працюють стабільно. Водопостачання із Південного водосховища здійснюється виключно на резервах. Тому не забуваємо про необхідність максимальної економії, — додав він.