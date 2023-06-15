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Рашисты в ночь на 15 июня нанесли очередной ракетный удар по Кривому Рогу, фото: МВД
Последствия российского ракетного удара по Кривому Рогу показали МВД (ФОТО)https://racurs.ua/n184098-posledstviya-rossiyskogo-raketnogo-udara-po-krivomu-rogu-pokazali-mvd-foto.htmlРакурс
Рашисти близько 4-ї години ранку сьогоднішнього дня, 15 червня, завдали ракетних ударів по промислових об'єктах у Кривому Розі.
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В результаті поранено чоловіка та зруйновано будівлі підприємства. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Міністерства внутрішніх справ України, де також опубліковані фото завданих рашистами руйнувань.
Зараз поліція документує наслідки атаки та збирає докази воєнного злочину, що скоїла росія, — наголошують у відомстві.
Нагадаємо, в ніч на сьогодні рашисти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555, а також ударними дронами «Shahed-136/131». ЗСУ загалом збили 22 повітряні цілі.
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