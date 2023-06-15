Рашисти в ніч на 15 червня завдали чергового ракетного удару по Кривому Рогу, фото: МВС

https://racurs.ua/ua/n184098-naslidky-rosiyskogo-raketnogo-udaru-po-kryvomu-rogu-pokazalo-mvs-foto.html

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Рашисти близько 4-ї години ранку сьогоднішнього дня, 15 червня, завдали ракетних ударів по промислових об'єктах у Кривому Розі.

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В результаті поранено чоловіка та зруйновано будівлі підприємства. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Міністерства внутрішніх справ України, де також опубліковані фото завданих рашистами руйнувань.

Зараз поліція документує наслідки атаки та збирає докази воєнного злочину, що скоїла росія, — наголошують у відомстві.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні рашисти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555, а також ударними дронами «Shahed-136/131». ЗСУ загалом збили 22 повітряні цілі.