Уничтожение российской бронетехники, скриншот видео

https://racurs.ua/n184102-ukrainskie-artilleristy-unichtojili-rossiyskuu-sau-gvozdika-video.html

Ракурс

Українські військові влучним артилерійським вогнем знищили російську САУ «Гвоздика».

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Відповідне відео опубліковане на Фейсбук-сторінці Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Спільна робота артилеристів 40-ї Окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта та 10-ї Гірсько-Штурмової бригади, — вказано в описі відео.

Де і коли саме сталася ця подія, не уточнюється.