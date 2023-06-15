Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення російської бронетехніки, скріншот відео
Українські артилеристи знищили російську САУ «Гвоздика» (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n184102-ukrayinski-artylerysty-znyschyly-rosiysku-sau-gvozdyka-video.htmlРакурс
Українські військові влучним артилерійським вогнем знищили російську САУ «Гвоздика».
.
Відповідне відео опубліковане на Фейсбук-сторінці Командування Сухопутних військ ЗСУ.
Спільна робота артилеристів 40-ї Окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта та 10-ї Гірсько-Штурмової бригади, — вказано в описі відео.
Де і коли саме сталася ця подія, не уточнюється.
Поділ майна подружжя
Ключові зміни, що стосуються угод купівлі-продажу нерухомого майна
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Нотаріат у воєнний час: дарування, купівля-продаж і спадкування в умовах воєнного стану
Загрузка...