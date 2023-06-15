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Ракурс
Знищення російської бронетехніки, скріншот відео

Українські артилеристи знищили російську САУ «Гвоздика» (ВІДЕО)

15 чер 2023, 13:51
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Українські військові влучним артилерійським вогнем знищили російську САУ «Гвоздика».


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Відповідне відео опубліковане на Фейсбук-сторінці Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Спільна робота артилеристів 40-ї Окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта та 10-ї Гірсько-Штурмової бригади, — вказано в описі відео.

Де і коли саме сталася ця подія, не уточнюється.

Джерело: Ракурс


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