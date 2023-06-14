ДПСУ влаштувала російським окупантам «пекельний пікнік». Фото:

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Українські прикордонники продовжують нищити російського ворога на фронті.

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Окупантам ніде не дають спокою, навіть під час відпочинку. Так, під час «чаювання» ворогів бійці ДПСУ спільно зі Збройними силами України знищили ворожу позицію у Луганській області. Про це 14 червня Державна прикордонна служба України повідомила в Facebook.

Зазначається, що під час виконання бойового завдання у поле зору прикордонників-аеророзвідників потрапила позиція російських «туристів». Координати відразу були передані артилеристам 92-ї окремої механізованої бригади, а ті вже влаштували ворогу «пекельний пікнік».

Летіть у пекло, а не в Україну! — резюмували в Прикордонслужбі.

Нагадаємо, СБУ показала на відео, як «розбирає" російські танки, зенітно-ракетні комплекси та піхоту. Список знищеної техніки за тиждень вражає: 16 танків, п’ять САУ, 14 ББМ, 16 вантажівок, три ворожі системи спостереження «Муром», ТОС «Солнцепьок», ЗРК «ТОР» та «БУК», РЛС «Зоопарк» та понад 150 окупантів вбитими та пораненими.