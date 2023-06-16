Кабмин выделил средства пострадавшим из-за подтопления в двух областях

Кабмин выделил средства пострадавшим из-за подтопления. Фото: Херсонская ОВА

https://racurs.ua/n184136-kabmin-vydelil-sredstva-postradavshim-iz-za-podtopleniya-v-dvuh-oblastyah.html

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Грошову допомогу постраждалим внаслідок підтоплення через підрив росією Каховської ГЕС виділив уряд.

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Грошові виплати передбачені мешканцям Херсонської та Миколаївської областей.

Кабінет міністрів України виділив 564 млн 875 тис. грн для допомоги постраждалим через підтоплення. Одноразова допомога одній особі передбачена у розмірі 5 тис. грн. Виплати організовуватимуть Херсонська та Миколаївська обласні військові адміністрації. Про це 16 червня Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило у Telegram.

Також зазначається, що за спільною домовленістю з партнерами України всім постраждалим буде виплачена додаткова фінансова допомога від Міжнародної організації з міграції ООН. Ця допомога передбачається у розмірі 6 тис. 600 грн на особу.

Нагадаємо, російські загарбники 6 червня підірвали Каховську ГЕС, через що 80 населених пунктів виявилися затопленими. Вода піднялася у деяких місцях до 5 м.

У Greenpeace заявили, що через підрив гідроелектростанції затопило 32 об'єкти з хімікатами, нафтою та бензином — це нафтопереробні заводи, автозаправні станції, теплоелектростанції та різноманітні склади.