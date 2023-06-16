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Германия доставит Украине еще 64 ракеты для Patriot. Фото:

Германия объявила о «немедленной» передаче Украине 64 ракет для Patriot

16 июн 2023, 14:17
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Німеччина надасть Україні ще 64 керовані ракети для систем Patriot.


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Ракети будуть доставлені в Україну без зволікань. Передача додаткових ракет для «Патріотів» є «дуже важливим знаком сталої підтримки успішних зусиль українських збройних сил із забезпечення протиповітряної оборони, особливо зараз, у цій особливій фазі війни». Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус на другий день зустрічі НАТО в Брюсселі, передає NTV.

Нагадаємо, після засідання учасників групи «Рамштайн» стало відомо, що Данія, Нідерланди, Велика Британія та США нададуть Україні сотні ракет протиповітряної оборони малої та середньої дальності, а також відповідних систем, необхідних для захисту критичної інфраструктури України та подальшого забезпечення успіху контрнаступальних операцій.

Джерело: NTV

Источник: Ракурс


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