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Говорили, что на передовую нас не пустят, но половина роты уже уничтожена - 47 бригада допросила пленного
Говорили, что на передовую нас не пустят, но половина роты уже уничтожена — 47 бригада допросила пленного (ВИДЕО)https://racurs.ua/n184160-govorili-chto-na-peredovuu-nas-ne-pustyat-no-polovina-roty-uje-unichtojena-47-brigada.htmlРакурс
Бійці 47 бригади (Маґури) допитали полоненого армії рф, якого захопили під час успішного штурму ворожих позицій.
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Це мобілізований восени 2022 року житель Москви. Він тиждень ховався від силовиків, але згодом його вистежив дільничний біля дверей під’їзду.
У полон росіянин потрапив після успішної контратаки ЗСУ, хоча спочатку командири, які ховалися від обстрілів ЗСУ, обіцяли, що мобілізовані на передову не підуть.
Бігли всі, хотіли жити, але багато з моїх хлопців лежать зараз 200-ті, — розповів полонений.
На його позиції з 20-ти осіб знищили половину росіян.
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