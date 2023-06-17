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Говорили, что на передовую нас не пустят, но половина роты уже уничтожена - 47 бригада допросила пленного

Говорили, что на передовую нас не пустят, но половина роты уже уничтожена — 47 бригада допросила пленного (ВИДЕО)

17 июн 2023, 08:38
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Бійці 47 бригади (Маґури) допитали полоненого армії рф, якого захопили під час успішного штурму ворожих позицій.


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Це мобілізований восени 2022 року житель Москви. Він тиждень ховався від силовиків, але згодом його вистежив дільничний біля дверей під’їзду.

У полон росіянин потрапив після успішної контратаки ЗСУ, хоча спочатку командири, які ховалися від обстрілів ЗСУ, обіцяли, що мобілізовані на передову не підуть.

Бігли всі, хотіли жити, але багато з моїх хлопців лежать зараз 200-ті, — розповів полонений.

На його позиції з 20-ти осіб знищили половину росіян.

Источник: Ракурс


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