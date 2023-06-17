Казали, що на передову нас не пустять, але півроти вже знищено - 47 бригада допитала полоненого

https://racurs.ua/ua/n184160-kazaly-scho-na-peredovu-nas-ne-pustyat-ale-pivroty-vje-znyscheno-47-brygada-dopytala.html

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Бійці 47 бригади (Маґури) допитали полоненого армії рф, якого захопили під час успішного штурму ворожих позицій.

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Це мобілізований восени 2022 року житель Москви. Він тиждень ховався від силовиків, але згодом його вистежив дільничний біля дверей під’їзду.

У полон росіянин потрапив після успішної контратаки ЗСУ, хоча спочатку командири, які ховалися від обстрілів ЗСУ, обіцяли, що мобілізовані на передову не підуть.

Бігли всі, хотіли жити, але багато з моїх хлопців лежать зараз 200-ті, — розповів полонений.

На його позиції з 20-ти осіб знищили половину росіян.