Танкисты вместе с пехотой ВСУ ворвались на позиции рф под Бахмутом

Воїни з 30-ї Окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького Збройних сил України продемонстрували відмінне злагодження танкістів і піхоти, завдяки чому вдалося захопити важливу позицію окупаційної армії росії.

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В атаку — верхи на танку! Історія одного бою: як штурмова група 30 ОМБр захопила важливу позицію окупантів, — йдеться у повідомленні.