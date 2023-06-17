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Ракурс
Танкисты вместе с пехотой ВСУ ворвались на позиции рф под Бахмутом

Танкисты вместе с пехотой ВСУ ворвались на позиции рф под Бахмутом (ВИДЕО)

17 июн 2023, 16:42
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Воїни з 30-ї Окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького Збройних сил України продемонстрували відмінне злагодження танкістів і піхоти, завдяки чому вдалося захопити важливу позицію окупаційної армії росії.


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В атаку — верхи на танку! Історія одного бою: як штурмова група 30 ОМБр захопила важливу позицію окупантів, — йдеться у повідомленні.

Источник: Ракурс


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