Танкісти разом з піхотою ЗСУ увірвалися на позиції рф під Бахмутом

https://racurs.ua/ua/n184178-tankisty-razom-z-pihotou-zsu-uvirvalysya-na-pozyciyi-rf-pid-bahmutom-video.html

Ракурс

Воїни з 30-ї Окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького Збройних сил України продемонстрували відмінне злагодження танкістів і піхоти, завдяки чому вдалося захопити важливу позицію окупаційної армії росії.

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