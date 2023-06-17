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Ракурс
ВСУ показали в работе трофейную УР-77 "Метеорит" россиян (ВИДЕО)

ВСУ показали в работе трофейную УР-77 «Метеорит» россиян (ВИДЕО)

17 июн 2023, 18:42
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Самохідна реактивна установка окупаційної армії росії УР-77 «Метеорит», призначена для розмінування, тепер працює на службі у Збройних силах України.


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Українські військові поставили на службу трофейну російську установку розмінування. Ця техніка стане в нагоді під час українського контрнаступу, коли воїнам ЗСУ потрібно буде долати мінні поля ворога.

Источник: Ракурс


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