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Ракурс
ЗСУ затрофеїли і показали в роботі УР-77 “Метеорит” росіян (ВІДЕО)

ЗСУ показали в роботі трофейну УР-77 «Метеорит» росіян (ВІДЕО)

17 чер 2023, 18:42
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Самохідна реактивна установка окупаційної армії росії УР-77 «Метеорит», призначена для розмінування, тепер працює на службі у Збройних силах України.


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Українські військові поставили на службу трофейну російську установку розмінування. Ця техніка стане в нагоді під час українського контрнаступу, коли воїнам ЗСУ потрібно буде долати мінні поля ворога.

Джерело: Ракурс


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