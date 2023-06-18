489 детей уже стали жертвами полномасштабного российского вторжения

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Более 480 детей в Украине уже стали жертвами полномасштабного российского вторжения, инфографика: Офис Генпрокурора
489 детей уже стали жертвами полномасштабного российского вторженияhttps://racurs.ua/n184199-489-detey-uje-stali-jertvami-polnomasshtabnogo-rossiyskogo-vtorjeniya.htmlРакурс
В Україні вже 489 дітей загинули та щонайменше 1 тис. 26 отримали поранення різного ступеня тяжкості внаслідок повномасштабного російського вторгнення.
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Про це сьогодні, 18 червня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів.
Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.
Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:
- Донецькій області — 465;
- Харківській області — 284;
- Київській області — 129;
- Херсонській області — 113;
- Запорізькій області — 91;
- Миколаївській області — 89;
- Дніпропетровській області — 81;
- Чернігівській області — 71;
- Луганській області — 67.
Зокрема, зафіксовані такі випадки:
- 17 червня по дорозі від міста Олешки до села Саги Херсонської області ворог обстріляв цивільний автомобіль, в якому перебували батько та 15-річний син. Вони загинули;
- 17 червня внаслідок обстрілу окупантами селища Козацьке Херсонської області поранено 17-річного підлітка;
- 17 червня через обстріл російськими військами міста Костянтинівка Донецької області зазнала поранень дев’ятирічна дівчинка.
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