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Более 480 детей в Украине уже стали жертвами полномасштабного российского вторжения, инфографика: Офис Генпрокурора

489 детей уже стали жертвами полномасштабного российского вторжения

18 июн 2023, 11:22
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В Україні вже 489 дітей загинули та щонайменше 1 тис. 26 отримали поранення різного ступеня тяжкості внаслідок повномасштабного російського вторгнення.


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Про це сьогодні, 18 червня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

  • Донецькій області — 465;
  • Харківській області — 284;
  • Київській області — 129;
  • Херсонській області — 113;
  • Запорізькій області — 91;
  • Миколаївській області — 89;
  • Дніпропетровській області — 81;
  • Чернігівській області — 71;
  • Луганській області — 67.

Зокрема, зафіксовані такі випадки:

  • 17 червня по дорозі від міста Олешки до села Саги Херсонської області ворог обстріляв цивільний автомобіль, в якому перебували батько та 15-річний син. Вони загинули;
  • 17 червня внаслідок обстрілу окупантами селища Козацьке Херсонської області поранено 17-річного підлітка;
  • 17 червня через обстріл російськими військами міста Костянтинівка Донецької області зазнала поранень дев’ятирічна дівчинка.

Источник: Ракурс


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