489 дітей вже стали жертвами повномасштабного російського вторгнення

Понад 480 дітей в Україні вже стали жертвами повномасштабного російського вторгнення, інфографіка: Офіс Генпрокурора

https://racurs.ua/ua/n184199-489-ditey-vje-staly-jertvamy-povnomasshtabnogo-rosiyskogo-vtorgnennya.html

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В Україні вже 489 дітей загинули та щонайменше 1 тис. 26 отримали поранення різного ступеня тяжкості внаслідок повномасштабного російського вторгнення.

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Про це сьогодні, 18 червня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

Донецькій області — 465;

Харківській області — 284;

Київській області — 129;

Херсонській області — 113;

Запорізькій області — 91;

Миколаївській області — 89;

Дніпропетровській області — 81;

Чернігівській області — 71;

Луганській області — 67.

Зокрема, зафіксовані такі випадки: