489 дітей вже стали жертвами повномасштабного російського вторгнення

Ракурсhttps://racurs.ua/
Понад 480 дітей в Україні вже стали жертвами повномасштабного російського вторгнення, інфографіка: Офіс Генпрокурора
489 дітей вже стали жертвами повномасштабного російського вторгненняhttps://racurs.ua/ua/n184199-489-ditey-vje-staly-jertvamy-povnomasshtabnogo-rosiyskogo-vtorgnennya.htmlРакурс
В Україні вже 489 дітей загинули та щонайменше 1 тис. 26 отримали поранення різного ступеня тяжкості внаслідок повномасштабного російського вторгнення.
.
Про це сьогодні, 18 червня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів.
Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.
Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:
- Донецькій області — 465;
- Харківській області — 284;
- Київській області — 129;
- Херсонській області — 113;
- Запорізькій області — 91;
- Миколаївській області — 89;
- Дніпропетровській області — 81;
- Чернігівській області — 71;
- Луганській області — 67.
Зокрема, зафіксовані такі випадки:
- 17 червня по дорозі від міста Олешки до села Саги Херсонської області ворог обстріляв цивільний автомобіль, в якому перебували батько та 15-річний син. Вони загинули;
- 17 червня внаслідок обстрілу окупантами селища Козацьке Херсонської області поранено 17-річного підлітка;
- 17 червня через обстріл російськими військами міста Костянтинівка Донецької області зазнала поранень дев’ятирічна дівчинка.