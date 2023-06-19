Авто взорвалось в Симферополе. Фото: Telegram-канал Baza

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Ракурс

Вибухнув автомобіль в тимчасово окупованому російською федерацією Сімферополі.

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Машина належала помічнику так званого віце-прем'єра Запорізької області Володимиру Єпіфанову. Чиновник, а також його секретар та охоронець зазнали сильних опіків. Про це 19 червня повідомляють російські Telegram-канали.

У Сімферополі вибухнув автомобіль із «помічником віце-прем'єра» Запорізької області. Чиновник, а також його секретар та охоронець зазнали сильних опіків, — інформує Telegram-канал Baza.

Подія трапилася на Євпаторійському шосе о 4.00. Помічник гауляйтера їхав за кермом «Ленд Крузера», коли раптом вибухнув газовий балон, встановлений на машині. Після цього зрадник уже не зміг впоратися з керуванням, і авто зупинилося лише наїхавши на перешкоду.

Причина вибуху автівки не повідомляється. Помічник гауляйтера відзначив, що за день до цього газовий балон у його авто перевіряли на СТО у Сімферополі.

Нагадаємо, на початку червня у Бердянську Запорізької області підірвали автомобіль російських окупантів.