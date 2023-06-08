Автомобіль з росіянами підірвали в Бердянську. Фото: соцмережі

https://racurs.ua/ua/n183898-avtomobil-okupantiv-pidirvaly-u-berdyansku-foto-video.html

Ракурс

Автомобіль російських окупантів підірвали у Бердянську Запорізької області.

.

Машину підірвали неподалік ринку, вона горить прямо на дорозі, що веде до будівлі, яка раніше належала прикордонному загону. Цю будівлю використовували окупанти. Про це повідомив Telegram-канал «Збройні сили України. Війна з окупантами»

В Бердянську клімат для когось занадто жаркий. За повідомленнями місцевих горить-палає авто біля будівлі, яку російські окупанти використовували у своїх цілях, — також поінформував у Telegram міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Вибухи в окупованому Мелітополі гримлять не вперше, представники місцевого руху спротиву регулярно підривають колаборантів та самих окупантів. Так, 6 грудня підірвали місцевого колаборанта Миколу Волика біля його ж під’їзду. Цей зловмисник товаришував із нардепом-зрадником Іллею Кивою та очолював міську організацію Соціалістичної партії України.

Нагадаємо, у квітні в центрі окупованого Мелітополя підірвали керівника окупаційної поліції Олександра Міщенка, який зрадив Україну та переметнувся на бік ворога.