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Ракурс
Автомобіль з росіянами підірвали в Бердянську. Фото: соцмережі

Автомобіль окупантів підірвали у Бердянську (ФОТО, ВІДЕО)

8 чер 2023, 20:48
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Автомобіль російських окупантів підірвали у Бердянську Запорізької області.


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Машину підірвали неподалік ринку, вона горить прямо на дорозі, що веде до будівлі, яка раніше належала прикордонному загону. Цю будівлю використовували окупанти. Про це повідомив Telegram-канал «Збройні сили України. Війна з окупантами»

В Бердянську клімат для когось занадто жаркий. За повідомленнями місцевих горить-палає авто біля будівлі, яку російські окупанти використовували у своїх цілях, — також поінформував у Telegram міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Автомобіль з росіянами підірвали в Бердянську. Фото: соцмережі

Вибухи в окупованому Мелітополі гримлять не вперше, представники місцевого руху спротиву регулярно підривають колаборантів та самих окупантів. Так, 6 грудня підірвали місцевого колаборанта Миколу Волика біля його ж під’їзду. Цей зловмисник товаришував із нардепом-зрадником Іллею Кивою та очолював міську організацію Соціалістичної партії України.

Нагадаємо, у квітні в центрі окупованого Мелітополя підірвали керівника окупаційної поліції Олександра Міщенка, який зрадив Україну та переметнувся на бік ворога.

Джерело: Ракурс


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