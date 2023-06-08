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Автомобіль з росіянами підірвали в Бердянську. Фото: соцмережі
Автомобіль окупантів підірвали у Бердянську (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n183898-avtomobil-okupantiv-pidirvaly-u-berdyansku-foto-video.htmlРакурс
Автомобіль російських окупантів підірвали у Бердянську Запорізької області.
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Машину підірвали неподалік ринку, вона горить прямо на дорозі, що веде до будівлі, яка раніше належала прикордонному загону. Цю будівлю використовували окупанти. Про це повідомив Telegram-канал «Збройні сили України. Війна з окупантами»
В Бердянську клімат для когось занадто жаркий. За повідомленнями місцевих горить-палає авто біля будівлі, яку російські окупанти використовували у своїх цілях, — також поінформував у Telegram міський голова Мелітополя Іван Федоров.
Вибухи в окупованому Мелітополі гримлять не вперше, представники місцевого руху спротиву регулярно підривають колаборантів та самих окупантів. Так, 6 грудня підірвали місцевого колаборанта Миколу Волика біля його ж під’їзду. Цей зловмисник товаришував із нардепом-зрадником Іллею Кивою та очолював міську організацію Соціалістичної партії України.
Нагадаємо, у квітні в центрі окупованого Мелітополя підірвали керівника окупаційної поліції Олександра Міщенка, який зрадив Україну та переметнувся на бік ворога.
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