Микола Волик та Ілля Кива, фото: «РІА-Мелітополь»

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Ракурс

У Мелітополі сьогодні, 6 грудня, вранці пролунав вибух, в результаті якого підірвали місцевого колаборанта Миколу Волика.

Вибух пролунав біля під’їзду, де жив колаборант, його госпіталізували. Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

За інформацією місцевого видання «РІА-Мелітополь», Волик живий, але дуже наляканий.

Таке у колаборантів тепер життя настало, Не в радість, — наголошує видання.

Волик — депутат Мелітопольської райради від партії ОПЗЖ. Він також дружив з нардепом-зрадником Іллею Кивою та очолював міську організацію Соціалістичної партії України.

Проте з Ківою не склалося і він подався до ОПЗЖ, — зазначає видання.

Зазначається, що Волик розповідав, що нібито має «високого покровителя» серед рашистів, а з приходом окупантів став обіцяти бізнесменам, які залишилися, свій «дах».

Кажуть, неугодних здавав у комендатуру і людей відправляли до катівень рашистів, — зазначає видання. — Не виключено, що місцеві бандити просто влаштували розбірки між собою.

Джерело: ЦНС, «РІА-Мелітополь»