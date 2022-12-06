Друга Киви підірвали в окупованому Мелітополі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n177526-druga-kyvy-pidirvaly-v-okupovanomu-melitopoli-foto.htmlРакурс
У Мелітополі сьогодні, 6 грудня, вранці пролунав вибух, в результаті якого підірвали місцевого колаборанта Миколу Волика.
Вибух пролунав біля під’їзду, де жив колаборант, його госпіталізували. Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
За інформацією місцевого видання «РІА-Мелітополь», Волик живий, але дуже наляканий.
Таке у колаборантів тепер життя настало, Не в радість, — наголошує видання.
Волик — депутат Мелітопольської райради від партії ОПЗЖ. Він також дружив з нардепом-зрадником Іллею Кивою та очолював міську організацію Соціалістичної партії України.
Проте з Ківою не склалося і він подався до ОПЗЖ, — зазначає видання.
Зазначається, що Волик розповідав, що нібито має «високого покровителя» серед рашистів, а з приходом окупантів став обіцяти бізнесменам, які залишилися, свій «дах».
Кажуть, неугодних здавав у комендатуру і людей відправляли до катівень рашистів, — зазначає видання. — Не виключено, що місцеві бандити просто влаштували розбірки між собою.
Джерело: ЦНС, «РІА-Мелітополь»