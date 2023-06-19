Работник военкомата устроил стрельбу во время вручения повестки в Одесской области

Работник военкомата устроил стрельбу. Фото: Фокус

https://racurs.ua/n184233-rabotnik-voenkomata-ustroil-strelbu-vo-vremya-vrucheniya-povestki-v-odesskoy-oblasti.html

Ракурс

Вручення повістки в Одеській області завершилося стріляниною та грандіозним скандалом.

.

У неділю, 18 червня, в місті Рені працівник військкомату відкрив стрілянину в громадському місці під час вручення повістки. Між двома представниками районного ТЦК й місцевим жителем під час вручення йому повістки виник конфлікт. У ході словесної перепалки один із представників органу військового управління здійснив постріл у гору зі стартового пістолета. Про це повідомила прес-служба поліції Одеської області.

Очевидці інциденту викликали правоохоронців. Поліцейські встановили усіх учасників конфлікту, з якими зараз проводять слідчі дії. Були вилучені зброя, набої та стріляна гільза. Все це передали експертам.

Слідчі кваліфікували подію за ч. 4. ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням предмета, пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України. Працівнику військкомату загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

У соцмережах поширили відео, на якому чоловіків у військовій формі у громадському місці звинувачували у стрілянині.

Нагадаємо, 2 травня Верховна Рада продовжила мобілізацію та воєнний стан в Україні ще на 90 днів — до 18 серпня 2023 року. Від початку повномасштабної війни воєнний стан продовжили вже всьоме.