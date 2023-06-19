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Оккупанты атаковали позиции ВСУ «танком-камикадзе». Фото:
Оккупанты атаковали позиции ВСУ «танком-камикадзе» — видео взрываhttps://racurs.ua/n184237-okkupanty-atakovali-pozicii-vsu-tankom-kamikadze-video-vzryva.htmlРакурс
Армія росії у війні проти України використовує бронетехніку завантажену вибухівкою.
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Ворог вирішив застосувати замінований танк з дистанційним керуванням для підриву на українських позиціях. Цей «танк-камікадзе» окупанти направили в напрямку позицій ЗСУ в районі Мар’їнки на західній околиці тимчасово окупованого Донецька. Російська пропаганда заявляє, що це відбулося у червні цього року. Про це 19 травня повідомив портал «Мілітарний».
Однак ворожа машина не доїхала до пункту призначення, бо підірвалася на міні. Добили ворожий танк, попередньо Т-54/55 чи Т-62, українські військові з гранатомета.
Спочатку танк загорівся, за кілька секунд згодом пролунав потужний вибух. Відео вибуху зафіксував БПЛА ворога. Окупанти стверджують, що замінували танк 6 тонами вибухівки.
Нагадаємо, російські військові на фронті атакували ударним дроном «Ланцет» дерев’яний макет танка «Леопард». Для цього росіяни використали безпілотник, який влучив у макет українського танка.
Джерело: «Мілітарний»
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