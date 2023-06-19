Встреча Блинкена и Си Цзиньпина — США получили гарантии нейтралитета Китая в войне рф в Украине

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Держсекретар США Ентоні Блінкен 19 червня зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпінем.

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Після переговорів Сі Цзіньпін заявив, що обидві сторони досягли прогресу та домовились з деяких питань «і це дуже добре». Він також виявив сподівання, що завдяки цьому візиту буде зроблений «більш позитивний внесок» у стабілізацію їхніх відносин, цитує його Bloomberg.

Це перша зустріч держсекретаря США з китайським лідером з 2018 року. Блінкен раніше говорив з високопосадовцем із зовнішньої політики країни Ваном Ї та з очільником МЗС Цінь Ганом. З останнім — сім з половиною годин, що набагато довше, ніж планувалося. Очікується, що ці зустрічі можуть «послабити напругу», що зростає між двома країнами.

США та союзники отримали від Китаю гарантії ненадання військової допомоги рф у війні проти України, — сказав держсекретар США за підсумками зустрічей у Пекіні, — Ми та інші країни отримали гарантії від Китаю, що він не надає і не надаватиме смертоносної підтримки росії. Ми це цінуємо".

Водночас США занепокоєні можливою передачею китайськими компаніями технологій росії. Вашингтон закликає Пекін виявляти пильність.

Блінкен і Цзіньпіном у Пекіні також обговорили питання двосторонніх відносин, водночас Блінкен заявив, що «є багато питань, щодо яких США та КНР категорично не погоджуються».