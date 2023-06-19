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Зустріч Блінкена та Сі Цзіньпіна - США отримали гарантії нейтралітету Китая у війні рф в Україні
Зустріч Блінкена та Сі Цзіньпіна — США отримали гарантії нейтралітету Китая у війні рф в Україніhttps://racurs.ua/ua/n184241-zustrich-blinkena-ta-si-czinpina-ssha-otrymaly-garantiyi-neytralitetu-kytaya-u-viyni-rf-v-ukrayini.htmlРакурс
Держсекретар США Ентоні Блінкен 19 червня зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпінем.
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Після переговорів Сі Цзіньпін заявив, що обидві сторони досягли прогресу та домовились з деяких питань «і це дуже добре». Він також виявив сподівання, що завдяки цьому візиту буде зроблений «більш позитивний внесок» у стабілізацію їхніх відносин, цитує його Bloomberg.
Це перша зустріч держсекретаря США з китайським лідером з 2018 року. Блінкен раніше говорив з високопосадовцем із зовнішньої політики країни Ваном Ї та з очільником МЗС Цінь Ганом. З останнім — сім з половиною годин, що набагато довше, ніж планувалося. Очікується, що ці зустрічі можуть «послабити напругу», що зростає між двома країнами.
США та союзники отримали від Китаю гарантії ненадання військової допомоги рф у війні проти України, — сказав держсекретар США за підсумками зустрічей у Пекіні, — Ми та інші країни отримали гарантії від Китаю, що він не надає і не надаватиме смертоносної підтримки росії. Ми це цінуємо".
Водночас США занепокоєні можливою передачею китайськими компаніями технологій росії. Вашингтон закликає Пекін виявляти пильність.
Блінкен і Цзіньпіном у Пекіні також обговорили питання двосторонніх відносин, водночас Блінкен заявив, що «є багато питань, щодо яких США та КНР категорично не погоджуються».
Інше важливе питання стосується Тайваню.
США не підтримують незалежність Тайваню. Проте занепокоєні «провокаційними діями Китаю», сказав за підсумками сьогоднішньої зустрічі сказав Блінкен.
За його словами, криза на Тайвані могла б спричинити світову економічну кризу, оскільки через Тайванську протоку проходить 50% комерційних контейнерних перевезень, а на сам Тайвань припадає 70% експорту.
Сі Цзіньпін заявив, що китайські дипломати назвали свої переговори з Блінкеном як «відверті та глибокі».
Блінкен став першим високопоставленим американським дипломатом, який відвідав Китай з 2018 року. Його зустріч з Сі Цзіньпіном може посприяти проведенню саміту лідерів США та КНР цього року.
Аналітики вважають, що зустріч Блінкена з китайським президентом має вирішальне значення для успіху майбутнього саміту. У минулому більшість держсекретарів США, які відвідували Китай, зустрічалися з вищим керівництвом країни.
Блінкен мав відвідати Пекін на початку цього року, але поїздка була відкладена після того, як у лютому над секретними військовими об'єктами США літали китайські шпигунські повітряні кулі.
Китайські державні ЗМІ висвітлили зустріч нейтрально або оптимістично.